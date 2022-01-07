Конте хоче змінити позицію гравцю

Джерело - The Athletic.

Лондонський Тоттенгем цікавиться півзахисником Вулвергемптона Адамою Траоре.

Про це повідомляє The Athletic.

"Шпори" мають намір придбати 25-річного футболіста з метою зробити його латералем.

Ця ідея стала актуальною для лондонського клубу, оскільки зараз на ринку не так багато спеціалізованих крайніх захисників.

Траоре залишилося всього 18 місяців за контрактом з Вулвергемптоном. Його вартість зараз оцінюється приблизно в 20 мільйонів фунтів.

Також додається, що частиною можливого трансферу може стати захисник Метт Доерті, який перейшов до Тоттенгема з Вулвергемптона у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може придбати Траоре.

Нагадаємо, Челсі переграв Тоттенгем у першому матчі півфіналу Кубка ліги.