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Миколенко може дебютувати за Евертон у матчі з Халлом

Сьогодні 16:37 77 0
Головний тренер Евертона розповів про новачків клубу
Миколенко може дебютувати за Евертон у матчі з Халлом
#Бенітес, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - пресслужба Евертона.

Захисник Евертона Віталій Миколенко може дебютувати за новий клуб у матчі Кубка Англії проти Халл Сіті.

Про це розповів головний тренер "ірисок" Рафаель Бенітес.

"Ми добре знаємо Миколенка та Паттерсона, їхній потенціал. Для початку їм потрібно звикнути. Перше тренування пройшло добре, новачки почали більше спілкуватися із партнерами по команді. В них все добре. Чи готові вони грати? Подивимося, у нас ще буде тренування", - заявив фахівець.

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"Можливо, один із них або обидва зіграють завтра. Я маю ще подивитися на те, як вони проявлять себе на вечірньому тренуванні. Мені доведеться вирішити, чи готові вони до такої відповідальної гри", - сказав Бенітес.

Нагадаємо, Челсі хоче підписати конкурента Миколенка в Евертоні.

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