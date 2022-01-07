Есеола зацікавив клуб Першої ліги

Полісся бажає підсилити напад

Джерело - Footboom.

Український форвард Адерінсола Есеола може продовжити кар'єру в Першій лізі.

Про це повідомляє Footboom.

У послугах 30-річного бомбардира зацікавлене житомирське Полісся під керівництвом Юрія Калитвинцева.

Есеола практично не грав у Ворсклі та залишив клуб після закінчення осінньої частини сезону. За полтавчан Есеола провів лише 2 матчі (без забитих голів), а до цього успішно виступав у казахстанському Кайраті (84 гри, 38 м'ячів).

Transfermarkt оцінює вартість трансферу уродженця Житомира, темношкірого вихованця київського Динамо, у 500 тисяч євро.