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Есеола зацікавив клуб Першої ліги

Сьогодні 15:12 33 0
Полісся бажає підсилити напад
Есеола зацікавив клуб Першої ліги
#Ворскла, #Есеола, #Полісся

Джерело - Footboom.

Український форвард Адерінсола Есеола може продовжити кар'єру в Першій лізі. 

Про це повідомляє Footboom.

У послугах 30-річного бомбардира зацікавлене житомирське Полісся під керівництвом Юрія Калитвинцева.

Есеола практично не грав у Ворсклі та залишив клуб після закінчення осінньої частини сезону. За полтавчан Есеола провів лише 2 матчі (без забитих голів), а до цього успішно виступав у казахстанському Кайраті (84 гри, 38 м'ячів).

Transfermarkt оцінює вартість трансферу уродженця Житомира, темношкірого вихованця київського Динамо, у 500 тисяч євро.

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