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ФІФА зобов'язав Десну виплатити 0,4 млн доларів колишньому гравцю

Сьогодні 08:24 204 0
Чернігівський клуб має борги перед Дімою
ФІФА зобов'язав Десну виплатити 0,4 млн доларів колишньому гравцю
#Десна, #Діма

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

ФІФА прийняла рішення щодо ситуації, пов'язаної з невиплатою клубом боргів перед колишнім футболістом команди румунським легіонером Константіном Дімою.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Рішенням Палати з вирішення спорів ФІФА чернігівський клуб зобов'язаний найближчим часом виплатити гравцеві точну суму в розмірі 407,6 тисячі доларів США. Інакше Десні загрожують серйозні санкції.

При цьому в клуба накопичилися й інші борги, не лише спортивні. Керівництво займає вичікувальну позицію, водночас низка гравців уже залишила команду. Ще у цілої групи футболістів контракти закінчуються влітку нинішнього року і продовжувати їх гравці не планують.

Константін Діма перейшов до Десни у січні минулого року з Астри за 100 тисяч євро. Зігравши за чернігівчан лише 1 хвилину в УПЛ, румунський захисник влітку як вільний агент покинув клуб і нині є гравцем клубу УТА з міста Арад.

Нагадаємо, Будківський залишив чернігівську Десну.

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