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Анчелотті задоволений грою Луніна

Сьогодні 22:25 131 0
Варіант з орендою не розглядається
Анчелотті задоволений грою Луніна
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

У Реалі дуже задоволені грою українського голкіпера Андрія Луніна, якого Карло Анчелотті на цьому етапі вважає чудовим резервістом для Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Marca.

Учора Лунін після тривалої перерви зіграв лише другий офіційний матч за мадридців, але показав досить впевнену гру та контроль над ситуацією у штрафному майданчику.

Крім того, повідомляється, що Анчелотті зумів встановити з українцем добрі стосунки, що не вдавалося його попереднику Зінедіну Зідану.

Сам Лунін розуміє, що першим номером поки що є Куртуа, але готовий чекати на свій шанс.

Враховуючи щільний календар, Лунін може знову вийти в основу вже 15 січня, коли має відбутися наступний раунд Кубка Іспанії.

Зараз у клубі не розглядається варіант з орендою Андрія, бо Анчелотті бачить Куртуа та Луніна гарним дуетом на найближчий час.

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