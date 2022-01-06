Джерело - Чемпіон.
Півзахисник туринського Ювентуса Аарон Ремзі, швидше за все, найближчим часом залишить свій клуб.
Про це повідомляє talkSPORT.
За 31-річного футболіста ведуть боротьбу Ньюкасл, Астон Вілла та Крістал Пелес.
Ринкова вартість валлійського хавбека становить 5 мільйонів євро.
Ремзі захищає кольори Ювентуса з літа 2019 року після переходу з лондонського Арсеналу як вільний агент. Цього сезону Аарон провів за Ювентус 5 матчів у всіх турнірах - 3 у Серії А та 2 у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Ремзі хоче повернутися до АПЛ.