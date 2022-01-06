Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 11:06 10034
Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона
Сьогодні 22:03 154
Серія А. Ювентус - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:46 824
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Сьогодні 18:26 3700
Французький клуб цікавиться Довбиком
Сьогодні 17:11 779
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 16:00 5255
Ярославський анонсував нові трансфери Металіста
Сьогодні 15:11 600
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 14:31 82189 3
«Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині
Сьогодні 11:49 3472
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:23 14389
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Три клуби АПЛ хочуть підписати Ремзі

Сьогодні 21:40 145 0
Хавбек незабаром має залишити Турин
Три клуби АПЛ хочуть підписати Ремзі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аарон Ремзі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник туринського Ювентуса Аарон Ремзі, швидше за все, найближчим часом залишить свій клуб.

Про це повідомляє talkSPORT.

За 31-річного футболіста ведуть боротьбу Ньюкасл, Астон Вілла та Крістал Пелес.

Ринкова вартість валлійського хавбека становить 5 мільйонів євро.

Ремзі захищає кольори Ювентуса з літа 2019 року після переходу з лондонського Арсеналу як вільний агент. Цього сезону Аарон провів за Ювентус 5 матчів у всіх турнірах - 3 у Серії А та 2 у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Ремзі хоче повернутися до АПЛ.

Коментарі ()