Хавбек незабаром має залишити Турин

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник туринського Ювентуса Аарон Ремзі, швидше за все, найближчим часом залишить свій клуб.

Про це повідомляє talkSPORT.

За 31-річного футболіста ведуть боротьбу Ньюкасл, Астон Вілла та Крістал Пелес.

Ринкова вартість валлійського хавбека становить 5 мільйонів євро.

Ремзі захищає кольори Ювентуса з літа 2019 року після переходу з лондонського Арсеналу як вільний агент. Цього сезону Аарон провів за Ювентус 5 матчів у всіх турнірах - 3 у Серії А та 2 у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Ремзі хоче повернутися до АПЛ.