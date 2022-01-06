Колишній хавбек Шахтаря веде переговори із Галатасараєм

Фернандо вже півроку сидить без клубу

29-річний опорний півзахисник Фернандо Лукас Мартінс може найближчим часом стати гравцем Галатасарая.

Про це повідомляє TGRT Haber.

Повідомляється, що стамбульський клуб уже веде переговори із представниками бразильця, котрий відомий в Україні за виступами у складі Шахтаря.

Галатасарай готовий підписати із Фернандо 1,5-річний контракт. За його умовами у перші півроку бразилець заробить 750 тисяч євро, а потім за повноцінний сезон – ще 1,5 мільйони євро.

Нагадаємо, Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.