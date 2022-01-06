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Болонья отримає технічну поразку за неявку на матч із Інтером

Сьогодні 16:56 133 0
У стані клубу спалах коронавірусу
Болонья отримає технічну поразку за неявку на матч із Інтером
Фото Getty Images
#Болонья, #Інтер

Джерело - isport.ua.

Матч 20-го туру італійської Серії А Болонья - Інтер не відбувся через випадки зараження коронавірусом у складі господарів.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Нерадзуррі прибули на виїзний поєдинок і вийшли на поле, але гравці Болоньї так і не з'явилися на домашній стадіон, оскільки команду відправили на карантин через спалах COVID-19.

Головний арбітр зустрічі почекав 45 хвилин, після чого матч був визнаний таким, що не відбувся. Згідно з регламентом, Болоньї буде присуджено технічну поразку за неявку на гру.

Очікується, що у 20-му турі чемпіонату Італії з тієї ж причини не відбудуться матчі Аталанта - Торіно, Салернітана - Венеція та Фіорентина - Удінезе.

Раніше, Кальярі обіграло Сампдорію у 20 турі Серії А.

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