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Динамо відхилило пропозицію Слована щодо Цітаішвілі

Сьогодні 16:25 184 0
Хавбек закінчить сезон у Чорноморці
Динамо відхилило пропозицію Слована щодо Цітаішвілі
#Динамо Київ, #Цітаїшвілі

Джерело - sport.ua.

Динамо відхилило пропозицію Слована з Братислави в розмірі 2 мільйонів євро з приводу вінгера Георгія Цітаїшвілі. 

Про це повідомляє sport.ua.

Цітаїшвілі входить до планів головного тренера Динамо (Київ) Мірчі Луческу. Динамо готове влітку продати свого лідера Віктора Циганкова і розраховує на Цітаішвілі як на заміну Циганкову.

Нинішній сезон Цітаішвілі дограє в оренді в Чорноморці, після чого повернеться до Динамо. Цього сезону на рахунку вінгера 1 гол у 15 матчах за одеситів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Цітаішвілі може покинути Динамо.

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