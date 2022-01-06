Динамо відхилило пропозицію Слована щодо Цітаішвілі

Хавбек закінчить сезон у Чорноморці

Динамо відхилило пропозицію Слована з Братислави в розмірі 2 мільйонів євро з приводу вінгера Георгія Цітаїшвілі.

Про це повідомляє sport.ua.

Цітаїшвілі входить до планів головного тренера Динамо (Київ) Мірчі Луческу. Динамо готове влітку продати свого лідера Віктора Циганкова і розраховує на Цітаішвілі як на заміну Циганкову.

Нинішній сезон Цітаішвілі дограє в оренді в Чорноморці, після чого повернеться до Динамо. Цього сезону на рахунку вінгера 1 гол у 15 матчах за одеситів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Цітаішвілі може покинути Динамо.