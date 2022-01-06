Гвардіола заразився коронавірусом

Тренер пропустить наступний матч команди

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гвардіола не поїде з командою на матч Кубка Англії з Суіндон Таун. Гра відбудеться завтра, 7 січня.

Коронавірус також діагностований у помічника Гвардіоли Хуана Мануеля Лільо. Обидва фахівці були ізольовані від команди.

Загалом на карантин у клубі було поміщено 21 особу, 7 з них — футболісти першої команди. Керуватиме діями гравців у майбутньому кубковому матчі асистент Родольфо Боррелл.