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Гвардіола заразився коронавірусом

Сьогодні 15:55 153 0
Тренер пропустить наступний матч команди
Гвардіола заразився коронавірусом
Фото - gettyimages
#Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гвардіола не поїде з командою на матч Кубка Англії з Суіндон Таун. Гра відбудеться завтра, 7 січня.

Коронавірус також діагностований у помічника Гвардіоли Хуана Мануеля Лільо. Обидва фахівці були ізольовані від команди.

Загалом на карантин у клубі було поміщено 21 особу, 7 з них — футболісти першої команди. Керуватиме діями гравців у майбутньому кубковому матчі асистент Родольфо Боррелл.

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