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Тухель: Челсі могло забити більше

Сьогодні 10:45 62 0
Томас Тухель прокоментував перемогу 2:0 над Тоттенгемом у півфіналі Кубка ліги
Тухель: Челсі могло забити більше
Фото - gettyimages
#Челсі

Джерело - sport.ua.

Челсі заслужило на перемогу у першому матчі півфіналу Кубка ліги проти Тоттенгема.

Про це розповів головний тренер синіх Томас Тухель.

"Відчуття, що ми заслужили на цю перемогу, відмінний результат, він показує хід гри, ми могли забити більше, хоча Тоттенгему забити непросто.

Ми багато створили, ми мали чудові моменти. Усі розуміють, що на нас чекає складний матч-відповідь, ще нічого не вирішено.

Вражаючий виступ. Легко сказати, що вийшли свіжі футболісти, але коли довго не граєш, трохи несправедливо щодо гравця випускати його в такому важливому матчі і вимагати від нього свіжості.

Ми не втрачали концентрації, грали відповідально. Ті, хто не грали останніми тижнями, виглядали солідно", - відзначив Тухель.

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