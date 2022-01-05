Відбулися матчі 1/16 Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 січня, відублося 7 матчів в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 5 січня

Ейбар - Мальорка 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Бланко-Лещук, 1:1 - 68 Гая, 1:2 - 82 Анхель

Картахена - Валенсія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Солер, 1:1 - 75 Ортуньйо(П), 1:2 - 90+3 Черишев

Леганес - Реал Сосьєдад 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Ісак, 0:2 - 43 Оярсабаль, 1:2 - 60 Муньйос, 2:2 - 70 Муньйос, 2:3 - 74 Оярсабаль(П)

Лінарес - Барселона 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Діас, 1:1 - 63 Дембеле, 1:2 - 69 Хутгла

Балеарас - Сельта Віго 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Мартінес, 1:1 - 67 Мендес, 2:1 - 76 Мартінес

Вальядолід - Бетіс 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Карвалью, 0:2 - 27 Фекір, 0:3 - 50 Іглесіас

Мірандес - Райо Вальєкано 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Мартін

Сьогодні, у рамках Кубка Іспанії відбувається ще 1 матч:

22:30. Альокояно - Реал Мадрид