Яремчук здав позитивний тест на COVID-19

Джерело - Record.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук заразився коронавірусом.
Про це повідомляє Record.
Позитивні тести здали він і ще три футболісти першої команди - Піцці, Неманя Радонич та Мілі Свілар.
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Наступний матч Бенфіки відбудеться 9 січня проти Пасуш де Ферейри у чемпіонаті Португалії.
Нагадаємо, що Яремчук вже хворів коронавірусом в листопаді 2020-го року.
Раніше Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту.