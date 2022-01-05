Яремчук здав позитивний тест на COVID-19

У Бенфіці спалах коронавірусу

Джерело - Record.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Record.

Позитивні тести здали він і ще три футболісти першої команди - Піцці, Неманя Радонич та Мілі Свілар.

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Наступний матч Бенфіки відбудеться 9 січня проти Пасуш де Ферейри у чемпіонаті Португалії.

Нагадаємо, що Яремчук вже хворів коронавірусом в листопаді 2020-го року.

Раніше Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту.