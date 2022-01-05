Зінченко: Поразка у фіналі Ліги чемпіонів була неймовірним психологічним ударом

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко мав поганий психологічний стан після фінального матчу Ліги чемпіонів проти Челсі (0:1).

Про це заявив сам гравець.

"Поразка у Лізі чемпіонів була неймовірним психологічним ударом: по мені та по нашій сім'ї. Було дуже складно. Для всіх нас це були найскладніші дні після фіналу, все це пережити та переосмислити, бо ми обидва максималісти у житті. Ми щось плануємо, у нас є цілі та ідеї, а в один момент все руйнується, пропадає бажання.У такі моменти складно звідкись брати енергію, ентузіазм та бажання.

Одним із перших, хто мені написав, був Анатолій Тимощук. Він написав, що свою першу Лігу чемпіонів з третього разу виграв. Коли людина чогось хоче, вона цього досягне. Потрібно ставати злішим і голоднішим. Це був сильний психологічний удар по нашій сім'ї.

Як я подолав його? Мене реанімувала збірна. Як я зіграв на Євро - це окрема історія. Це ніяк не пов'язано з фіналом Ліги чемпіонів. Це тільки моя вина, отже, неправильно готувався, щось робив не так. Але збірна України мене точно реанімувала. Хлопці одразу підтримали після приїзду, мені стало набагато легше. Якби не збірна, а одразу відпустка - я не знаю, що було б", - сказав Зінченко.