Визначилися претенденти на звання автору найкращого голу в 2021 році

Джерело - ФІФА.

Стали відомі три футболісти, які претендують на премію Пушкаша за найкрасивіший гол року.

Про це повідомляє ФІФА.

На перемогу претендують: гол хавбека Тоттенгема Еріка Ламели у ворота Арсеналу (1:2).

М'яч форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота Шотландії (2:0) на Євро-2020 та гол форварда Порту Мехді Таремі через себе у ворота Челсі (1:0) у Лізі чемпіонів.

Церемонія нагородження відбудеться у Цюріху 17 січня, тоді ж буде оголошено володарів нагород The Best.

Нагадаємо, збірна України зберегла 25 місце у рейтингу ФІФА.