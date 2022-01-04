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Шик, Ламела та Теремі - номінанти на премію Пушкаша

Сьогодні 21:38 139 0
Визначилися претенденти на звання автору найкращого голу в 2021 році
Шик, Ламела та Теремі - номінанти на премію Пушкаша
#ФІФА, #Ламела, #Таремі, #Шик

Джерело - ФІФА.

Стали відомі три футболісти, які претендують на премію Пушкаша за найкрасивіший гол року.

Про це повідомляє ФІФА.

На перемогу претендують: гол хавбека Тоттенгема Еріка Ламели у ворота Арсеналу (1:2).

М'яч форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота Шотландії (2:0) на Євро-2020 та гол форварда Порту Мехді Таремі через себе у ворота Челсі (1:0) у Лізі чемпіонів.

Церемонія нагородження відбудеться у Цюріху 17 січня, тоді ж буде оголошено володарів нагород The Best.

Нагадаємо, збірна України зберегла 25 місце у рейтингу ФІФА.

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