Без Мессі та Роналду: символічна збірна 2021 року від L’Équipe

Джерело - Чемпіон.
Визначилася символічна збірна 2021 року за версією журналу L’Équipe.
Про це повідомляє пресслужба видання.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі та лідер МЮ Кріштіану Роналду не потрапили до 11-ки найкращих гравців світу.
Воротар: Едуар Менді (Челсі).
Захисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Маркіньос (ПСЖ) та Тео Ернандес (Мілан).
Опорні півзахисники: Нголо Канте та Жоржиньйо (обидва – Челсі).
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Вінгери: Мохамед Салах (Ліверпуль) та Кевін де Брейне (Манчестер Сіті).
Нападники: Роберт Левандовский (Баварія) та Карім Бензема (Реал).
Нагадаємо, клуб Бекхема хоче підписати Мессі.