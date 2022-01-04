Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
Сьогодні 17:40 154
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем
Сьогодні 17:17 212
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 16:45 8158
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 14:58 10451
Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 14:25 368
Дніпро-1 поверне Русина у Динамо
Сьогодні 12:28 481
Лідер Ворскли хоче грати у чемпіонаті Росії
Сьогодні 11:46 1140
Клуб Бундесліги готує трансфер Кочергіна
Сьогодні 10:44 544
Кілман може отримати дебютний виклик у збірну Англії
Сьогодні 10:10 420
Сачко з перемоги стартував на турнірі в Австралії
Сьогодні 08:25 359
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Без Мессі та Роналду: символічна збірна 2021 року від L’Équipe

Сьогодні 16:50 235 0
Французький журнал назвав збірну за підсумками року
Без Мессі та Роналду: символічна збірна 2021 року від L’Équipe
#Александер-Арнольд, #Бензема, #Де Брейне, #Діаш, #Ернандес, #Жоржиньйо, #Канте, #Левандовський, #Маркіньйос, #Менді, #Салах

Джерело - Чемпіон.

Визначилася символічна збірна 2021 року за версією журналу L’Équipe.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі та лідер МЮ Кріштіану Роналду не потрапили до 11-ки найкращих гравців світу.

Воротар: Едуар Менді (Челсі).

Захисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Маркіньос (ПСЖ) та Тео Ернандес (Мілан).

Опорні півзахисники: Нголо Канте та Жоржиньйо (обидва – Челсі).

  Актуально: У Левандовського найкращий рейтинг серед гравців ТОП-5 ліг у 2021

Вінгери: Мохамед Салах (Ліверпуль) та Кевін де Брейне (Манчестер Сіті).

Нападники: Роберт Левандовский (Баварія) та Карім Бензема (Реал).

Нагадаємо, клуб Бекхема хоче підписати Мессі.

Коментарі ()