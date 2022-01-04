Без Мессі та Роналду: символічна збірна 2021 року від L’Équipe

Французький журнал назвав збірну за підсумками року

Джерело - Чемпіон.

Визначилася символічна збірна 2021 року за версією журналу L’Équipe.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі та лідер МЮ Кріштіану Роналду не потрапили до 11-ки найкращих гравців світу.

Воротар: Едуар Менді (Челсі).

Захисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Маркіньос (ПСЖ) та Тео Ернандес (Мілан).

Опорні півзахисники: Нголо Канте та Жоржиньйо (обидва – Челсі).

Актуально: У Левандовського найкращий рейтинг серед гравців ТОП-5 ліг у 2021

Вінгери: Мохамед Салах (Ліверпуль) та Кевін де Брейне (Манчестер Сіті).

Нападники: Роберт Левандовский (Баварія) та Карім Бензема (Реал).

Нагадаємо, клуб Бекхема хоче підписати Мессі.