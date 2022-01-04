Гвоздик: Неодноразово пробував легкі наркотики

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) неодноразово вживав наркотики.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю каналу Острів.

"Я мешкаю з 2014 року в Каліфорнії. Те, що називається “легкі наркотики”, я неодноразово пробував. І загалом моє ставлення до цього нормальне.

Спортсмени також люди. Тобто, проблеми виникають тоді, коли люди починають використовувати надмірно. Чи це зло? Так напевно. Пробувати нікому не раджу. Хоча, чесно кажучи, стан не такий уже й поганий. Але мені здається, що для багатьох це якась сходинка далі. Важко знайти той момент якоїсь поміркованості.

Одна розумна людина розповіла, як подолати наркотики — це зробити їх доступними та найменш шкідливими. Я не знаю, наскільки це правильно, але в США, де це легально, на мою думку, у цьому стані ніхто нікого не вбиває. Я говорю про легкі наркотики, в даному випадку про марихуану.

Так, пробував. Пробував неодноразово. Якщо хтось не пробував, то пробувати не раджу лише з погляду того, що це цікаво, бо це якісь нові емоції, сприйняття", - відзначив Гвоздик.