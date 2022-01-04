Кшиштоф Пйонтек може повернутися у Серію А

Нападник Герти Кшиштоф Пйонтек незабаром може покинути Німеччину й повернутись у Дженоа.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Дженоа вже контактувала з Гертою і попередньо домовився про трансфер поляка. Йдеться про оренду з правом викупу за 17 мільйонів євро.

Наразі все залежить від 26-річного нападника, якому треба лише погодитись на перехід.

Нагадаємо, Пйонтек чудово провів у Дженоа сезон 2018/19, після чого його придбав Мілан.

Раніше, Дженоа Шевченка оголосила про підписання Гефті.