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Дженоа Шевченка хоче повернути Пйонтека

Сьогодні 11:11 287 0
Кшиштоф Пйонтек може повернутися у Серію А
Дженоа Шевченка хоче повернути Пйонтека
Фото - gettyimages
#Пйонтек

Джерело - football24.ua.

Нападник Герти Кшиштоф Пйонтек незабаром може покинути Німеччину й повернутись у Дженоа.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Дженоа вже контактувала з Гертою і попередньо домовився про трансфер поляка. Йдеться про оренду з правом викупу за 17 мільйонів євро.

Наразі все залежить від 26-річного нападника, якому треба лише погодитись на перехід.

Нагадаємо, Пйонтек чудово провів у Дженоа сезон 2018/19, після чого його придбав Мілан.

Раніше, Дженоа Шевченка оголосила про підписання Гефті.

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