Джерело - football24.ua.
Нападник Герти Кшиштоф Пйонтек незабаром може покинути Німеччину й повернутись у Дженоа.
Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.
Дженоа вже контактувала з Гертою і попередньо домовився про трансфер поляка. Йдеться про оренду з правом викупу за 17 мільйонів євро.
Наразі все залежить від 26-річного нападника, якому треба лише погодитись на перехід.
Нагадаємо, Пйонтек чудово провів у Дженоа сезон 2018/19, після чого його придбав Мілан.
Раніше, Дженоа Шевченка оголосила про підписання Гефті.