Осасуна - Атлетік 1:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги Осасуна поступилася Атлетіку.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 3 січня
Осасуна - Атлетік 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 10 Кіке, 1:1 - 16 Сансет, 1:2 - 25 Сансет, 1:3 - 68 Сансет
|№
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|1
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|4300
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги Осасуна поступилася Атлетіку.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 3 січня
Осасуна - Атлетік 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 10 Кіке, 1:1 - 16 Сансет, 1:2 - 25 Сансет, 1:3 - 68 Сансет