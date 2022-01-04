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Осасуна - Атлетік 1:3. Огляд матчу

Сьогодні 10:55 159 0
Огляд матчу Осасуна - Атлетік
Осасуна - Атлетік 1:3. Огляд матчу
#Атлетік, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги Осасуна поступилася Атлетіку.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 3 січня

Осасуна - Атлетік 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 10 Кіке, 1:1 - 16 Сансет, 1:2 - 25 Сансет, 1:3 - 68 Сансет

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