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Клуб Бундесліги готує трансфер Кочергіна

Сьогодні 10:44 74 0
Владислав Кочергін може змінити клуб
Клуб Бундесліги готує трансфер Кочергіна
#Зоря, #Кочергін

Джерело - fanday.net.

Армінія Білефельд хоче підписати півзахисника Зорі Владислава Кочергіна.

Про це повідомляє fanday.net.

Клуб Бундесліги веде переговори з луганським клубом щодо переходу українця вже взимку.

Відзначається, що якщо не вдасться домовитися, то вони готові підписати Владислава влітку, коли гравець отримає статус вільного агента.

Кочергін майже не грав в осінній частині сезону через конфлікт з Зорею. Владислав відмовився продовжити контракт і був відправлений до юнацького складу.

Раніше повідомлялося, що Металіст хотів підписати Кочергіна.

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