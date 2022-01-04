Клуб Бундесліги готує трансфер Кочергіна

Джерело - fanday.net.
Армінія Білефельд хоче підписати півзахисника Зорі Владислава Кочергіна.
Про це повідомляє fanday.net.
Клуб Бундесліги веде переговори з луганським клубом щодо переходу українця вже взимку.
Відзначається, що якщо не вдасться домовитися, то вони готові підписати Владислава влітку, коли гравець отримає статус вільного агента.
Кочергін майже не грав в осінній частині сезону через конфлікт з Зорею. Владислав відмовився продовжити контракт і був відправлений до юнацького складу.
Раніше повідомлялося, що Металіст хотів підписати Кочергіна.