Кілман може отримати дебютний виклик у збірну Англії

Оборонець може дебютувати за збірну Англії

Захисник Вулверхемптона Макс Кілман, в якого є паспорт громадянина України, привернув увагу наставника збірної Англії.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн у своїй колонці на The Athletic.

Центрбек "вовків" може вже цього року отримати дебютний виклик у національну збірну Англії.

У сезоні 2021/22 Кілман зіграв 19 матчів у Прем'єр-лізі та забив 1 гол. Успіхи 24-річного оборонця не залишилися без уваги Гарета Саутгейта.

"Якщо Кілман продовжить демонструвати такий рівень гри, то отримає шанс від головного тренера національної команди Англії. Саутгейту імпонує те, що Кілман є шульгою – таких центрбеків у його розпорядженні, по суті, немає", - розповів Орнштейн.

Раніше, ФІФА не дозволила Кілману грати за збірну України.

Нагадаємо, Кілман отримав українське громадянство.