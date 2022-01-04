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Кілман може отримати дебютний виклик у збірну Англії

Сьогодні 10:10 163 0
Оборонець може дебютувати за збірну Англії
Кілман може отримати дебютний виклик у збірну Англії
#Кілман

Джерело - football24.ua.

Захисник Вулверхемптона Макс Кілман, в якого є паспорт громадянина України, привернув увагу наставника збірної Англії.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн у своїй колонці на The Athletic.

Центрбек "вовків" може вже цього року отримати дебютний виклик у національну збірну Англії.

У сезоні 2021/22 Кілман зіграв 19 матчів у Прем'єр-лізі та забив 1 гол. Успіхи 24-річного оборонця не залишилися без уваги Гарета Саутгейта. 

"Якщо Кілман продовжить демонструвати такий рівень гри, то отримає шанс від головного тренера національної команди Англії. Саутгейту імпонує те, що Кілман є шульгою – таких центрбеків у його розпорядженні, по суті, немає", - розповів Орнштейн.

Раніше, ФІФА не дозволила Кілману грати за збірну України.

Нагадаємо, Кілман отримав українське громадянство.

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