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Динамо готує трансфер нападника збірної Еквадору

Сьогодні 13:40 265 0
Інтерес до Кайседо проявляє також Газіантеп
Динамо готує трансфер нападника збірної Еквадору
#Динамо Київ

Джерело - football24.ua.

Форвард ЦСКА Софія Хорді Кайседо потрапив у сферу інтересів Динамо.

Про це повідомляє Topsport.

Болгарський клуб готовий продати Хорді Кайседо, але вимагає чималу суму. За 24-річного центрфорварда софійців хочуть 5,5 мільйона євро, що стане рекордним вихідним трансфером в історії ЦСКА.

Окрім Динамо, інтерес до Кайседо проявляє також турецький Газіантеп.

Хорді перейшов у ЦСКА у лютому 2021 року у статусі вільного агента і підписав з болгарами контракт до літа 2025-го. За свій клуб він провів 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 1 результативну передачу. За збірну Еквадору дебютував у червні 2021 року у матчі проти Бразилії.

Нагадаємо, трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо.

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