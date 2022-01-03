Григорчук окреслив завдання Чорноморця

Новий головний тренер Чорноморця Роман Григорчук назвав завдання на чолі одеського клубу, куди він повернувся після семирічної перерви.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю Meta Ratings.

"Робота з молодими місцевими футболістами буде одним із напрямків розвитку клубу. Не скажу, що пріоритетним, але дуже важливим. Особисто я до цього питання маю намір підійти дуже серйозно.

Якщо будуть талановиті хлопці з хорошим потенціалом, ними займатимуся з усією відповідальністю. По-перше, це цікаво, а по-друге, для клубу підготовка молодих футболістів – це завжди капітал. До того ж так має бути, щоб місцеві футболісти грали у місцевій команді.

Наступним кроком у цьому напрямку є формування клубної системи Чорноморця, в якій відповідно до всіх вимог буде правильно вибудувана діяльність футбольної академії", – сказав Григорчук.