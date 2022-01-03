Чернігівському клубу можуть заборонити трансфери.

Джерело - Чемпіон.

Десна може отримати трансферний бан через борг перед колишнім футболістом.

Про це розповів головний редактор журналу Футбол Артем Франков у Telegram.

"Подарунок під ялинку: Десна отримає трансферний бан за борги перед тим самим румуном, який жодного разу за неї не зіграв і так і залишився загадкою", – написав Франков.

Ймовірно, мова йде про гравця молодіжної збірної Румунії Константіна Діму, який перейшов до Десни з Астри у січні 2021-го за 100 тисяч євро і в липні покинув її. Загалом за чернігівців захисник провів лише 1 хвилину у матчі проти Інгульця (26 лютого).

Нагадаємо, Будківський залишив чернігівську Десну.