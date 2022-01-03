Мальорка - Барселона 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги Барселона обіграла Мальорку.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 2 січня
Мальорка - Барселона 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 де Йонг
Нагадаємо, Валенсія програла Еспаньйолу у 19 турі Ла-Ліги.
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги Барселона обіграла Мальорку.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 2 січня
Мальорка - Барселона 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 де Йонг
Нагадаємо, Валенсія програла Еспаньйолу у 19 турі Ла-Ліги.