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Мальорка - Барселона 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 09:55 149 0
Огляд матчу Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона 0:1. Огляд матчу
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

У рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги Барселона обіграла Мальорку.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 2 січня

Мальорка - Барселона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 44 де Йонг

Нагадаємо, Валенсія програла Еспаньйолу у 19 турі Ла-Ліги.

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