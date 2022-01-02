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Алавес - Реал Сосьєдад 1:1. Огляд матчу

Вчора 23:19 132 0
Команди розписали мирову в черговому матчі чемпіонату
Алавес - Реал Сосьєдад 1:1. Огляд матчу
#Алавес, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 січня, Алавес та Реал Сосьєдад не визначили сильнішого в рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 2 січня

Алавес - Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Янузай, 1:1 - 58 Хоселу(П)

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