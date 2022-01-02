Команди розписали мирову в черговому матчі чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 січня, Алавес та Реал Сосьєдад не визначили сильнішого в рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 2 січня

Алавес - Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Янузай, 1:1 - 58 Хоселу(П)