Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 січня, Алавес та Реал Сосьєдад не визначили сильнішого в рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 2 січня
Алавес - Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Янузай, 1:1 - 58 Хоселу(П)
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Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 січня, Алавес та Реал Сосьєдад не визначили сильнішого в рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 2 січня
Алавес - Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Янузай, 1:1 - 58 Хоселу(П)