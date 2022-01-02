Мане отримав найшвидшу жовту картку в історії АПЛ

Гравець відмахнувся ліктем від суперника на початку поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Садіо Мане відзначився забитим голом на 9-й хвилині в матчі з Челсі (2:2 після першої половини).

29-річний футболіст з Сенегалу забив уперше з 20 листопада - у нього перервалася безголева серія з 9 ігор поспіль.

Варто відзначити, що Мане отримав жовту картку вже на 15-й секунді зустрічі, вдаривши ліктем Сесара Аспілікуету у верховій боротьбі.

Це найшвидша картка у Прем'єр-лізі з сезону-2006/07, коли став фіксуватися максимально точний час.

Нагадаємо, три гравця Ліверпуля здали позитивні тести на COVID-19.