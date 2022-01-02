Реал сенсаційно поступився Хетафе. Результати 19 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал програв Хетафе у рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Унал на початку поєдинку.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 2 січня
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 9 Унал
Сьогодні, 2 січня, відбудуться ще 5 поєдинків у рамках Ла-Ліги:
17:15. Атлетіко - Райо Вальєкано
17:15. Ельче - Гранада
19:30. Алавес - Реал Сосьєдад
19:30. Бетіс - Сельта
22:00. Мальорка - Барселона
Нагадаємо, Валенсія програла Еспаньйолу у 19 турі Ла-Ліги.