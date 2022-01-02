Реал сенсаційно поступився Хетафе. Результати 19 туру Ла-Ліги

Лідер чемпіонату Іспанії поступився аутсайдеру

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал програв Хетафе у рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Унал на початку поєдинку.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 2 січня

Хетафе - Реал Мадрид 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Унал

Сьогодні, 2 січня, відбудуться ще 5 поєдинків у рамках Ла-Ліги:

17:15. Атлетіко - Райо Вальєкано

17:15. Ельче - Гранада

19:30. Алавес - Реал Сосьєдад

19:30. Бетіс - Сельта

22:00. Мальорка - Барселона

Нагадаємо, Валенсія програла Еспаньйолу у 19 турі Ла-Ліги.