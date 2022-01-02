Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 січня, відбулося 6 матчів у рамках 19 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 2 січня
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 9 Унал
Атлетіко - Райо Вальєкано 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Корреа, 2:0 - 53 Корреа
Ельче - Гранада 0:0
Алавес - Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Янузай, 1:1 - 58 Хоселу(П)
Бетіс - Сельта 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 36 Аспас(П), 0:2 - 45+2 Аспас
Мальорка - Барселона 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 де Йонг
Нагадаємо, Валенсія програла Еспаньйолу у 19 турі Ла-Ліги.