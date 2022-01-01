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Валенсія підписала грузинського воротаря

Вчора 23:25 144 0
Контракт із футболістом укладено до червня 2024 року
Валенсія підписала грузинського воротаря
#Валенсія

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Валенсія скористалася опцією контракту та викупила права на голкіпера Георгі Мамардашвілі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Грузинський воротар перейшов до іспанського клубу влітку 2021 року на правах оренди. Цього сезону ексголкіпер тбіліського Динамо взяв участь у шести матчах Ла-Ліги.

Контракт із футболістом укладено до червня 2024 року з можливістю продовження угоди ще на один сезон.

Transfermarkt стверджує, що перехід Мамардашвілі поповнив скарбницю динамівського клубу з грузинської столиці на 850 тисяч євро.

Нагадаємо, Валенсія програла Еспаньйолу у 19 турі Ла-Ліги.

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