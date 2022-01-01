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Воротар Барселони може залишити клуб

Вчора 23:40 139 0
Голкіпер хоче отримувати більше ігрового часу
Воротар Барселони може залишити клуб
#Барселона, #Нету

Джерело - Чемпіон.

32-річний воротар Барселони Нету може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бразилії. У послугах гравця зацікавлений Фламенгу.

Про це повідомляє Sport.es.

Голкіпер хоче отримувати більше ігрового часу. У зв'язку з цим бразильський футболіст може покинути команду цієї зими або влітку. Представники Фламенгу вже провели переговори з Нету.

Воротар виступає за Барселону з 2019 року, куди перейшов із Валенсії за €26 млн. Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2023 року. За даними інтернет-порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €4 млн.

У нинішньому розіграші іспанської Прімери Нету взяв участь у двох матчах, у яких пропустив три м'ячі.

Нагадаємо, Барселона може підписати екснападника Реала.

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