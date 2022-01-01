У новорічному привітанні Президент України згадав про футбол

Президент України Володимир Зеленський під час свого новорічного виступу пожартував, що на Євро-2020 наша національна команда спеціально програла Англії.

Актуально: Підтримаємо збірну України у Глазго! "А як ми вболівали за нашу збірну на Євро-2020? Вона поєднала нас усіх. Україна у ТОП-8 найкращих у Європі. І це звучить круто. І в 1/4 фіналу ми програли Англії. Програли лише тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України із стратегічним партнером", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, збірна України дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, де програла Англії з рахунком 0:4.