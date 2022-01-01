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Зеленський: На Євро-2020 хлопці не хотіли зіпсувати стосунки з Англією

Сьогодні 09:39 388 0
У новорічному привітанні Президент України згадав про футбол
Зеленський: На Євро-2020 хлопці не хотіли зіпсувати стосунки з Англією
#Зеленський

Джерело - sport.ua.

Президент України Володимир Зеленський під час свого новорічного виступу пожартував, що на Євро-2020 наша національна команда спеціально програла Англії.

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"А як ми вболівали за нашу збірну на Євро-2020? Вона поєднала нас усіх. Україна у ТОП-8 найкращих у Європі. І це звучить круто. І в 1/4 фіналу ми програли Англії. Програли лише тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України із стратегічним партнером", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, збірна України дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, де програла Англії з рахунком 0:4.

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