Фіорентина підсилилася вінгером Лілля

Іконе стане гравцем італійського клубу

Джерело - Чемпіон.

Лілль домовився про перехід півзахисника Жонатана Іконе до Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Гравець підпише контракт з італійською командою 3 січня, коли відкриється трансферне вікно в Італії.

Лілль дозволив Іконе приєднатися до Фіорентини вже зараз, щоб розпочати тренування з новим клубом.

Італійський клуб заплатить за француза 14 мільйонів євро та 1 мільйон як бонуси. Також Лілль отримає 15 відсотків від подальшого продажу гравця.

Нагадаємо, Ювентус і Фіорентина можуть зробити обмін гравцями.