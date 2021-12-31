Білосюк стартувала на ЧУ під чужим іменем? Що й навіщо від нас приховують?
Сьогодні 17:30 1598
Гераскевич посів шосте місце на етапі Кубка світу
Сьогодні 19:24 241
Стаховський: Спортсмен має розуміти наслідки виступів у Росії
Сьогодні 18:39 208
Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN
Сьогодні 15:54 355
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 13:00 3339
Україна завершує рік із 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Сьогодні 12:32 397
Бродський: Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані
Сьогодні 12:09 262
Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту
Сьогодні 11:56 524
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:33 13301
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:16 12317
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Фіорентина підсилилася вінгером Лілля

Сьогодні 17:55 224 0
Іконе стане гравцем італійського клубу
Фіорентина підсилилася вінгером Лілля
#Іконе, #Лілль, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Лілль домовився про перехід півзахисника Жонатана Іконе до Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Гравець підпише контракт з італійською командою 3 січня, коли відкриється трансферне вікно в Італії.

Лілль дозволив Іконе приєднатися до Фіорентини вже зараз, щоб розпочати тренування з новим клубом.

Італійський клуб заплатить за француза 14 мільйонів євро та 1 мільйон як бонуси. Також Лілль отримає 15 відсотків від подальшого продажу гравця.

Нагадаємо, Ювентус і Фіорентина можуть зробити обмін гравцями.

Коментарі ()