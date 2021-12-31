АЕК не продовжить контракт з українцем Шаховим

Джерело - Footboom.com.
Український півзахисник Євген Шахов наприкінці сезону 2021/22 залишить афінський АЕК.
Про це повідомляє Footboom.com.
Клуб не продовжуватиме контракт із 31-річним гравцем.
Також греки не активуватимуть опцію автоматичного продовження контракту з Шаховим ще на сезон, яка прописана в угоді.
Шахов перейшов до АЕК у вересні 2020 року. До цього він виступав за Лечче, ПАОК, Дніпро та київський Арсенал.
Цього сезону українець провів 14 матчів у всіх турнірах за клуб з Афін, забивши один гол.
Нагадаємо, Дніпро-1 призначив нового спортивного директора та шеф-скаута.