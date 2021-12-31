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АЕК не продовжить контракт з українцем Шаховим

Сьогодні 19:55 193 0
Греки не активуватимуть функцію продовження угоди
АЕК не продовжить контракт з українцем Шаховим
#АЕК, #Шахов

Джерело - Footboom.com.

Український півзахисник Євген Шахов наприкінці сезону 2021/22 залишить афінський АЕК. 

Про це повідомляє Footboom.com.

Клуб не продовжуватиме контракт із 31-річним гравцем.

Також греки не активуватимуть опцію автоматичного продовження контракту з Шаховим ще на сезон, яка прописана в угоді.

Шахов перейшов до АЕК у вересні 2020 року. До цього він виступав за Лечче, ПАОК, Дніпро та київський Арсенал.

Цього сезону українець провів 14 матчів у всіх турнірах за клуб з Афін, забивши один гол.

Нагадаємо, Дніпро-1 призначив нового спортивного директора та шеф-скаута.

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