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Захисника Манчестер Сіті побили та пограбували

Сьогодні 11:24 247 0
У Канселу відібрали всі коштовності на очах його сім'ї
Захисника Манчестер Сіті побили та пограбували
Фото Getty Images
#Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу став жертвою пограбування.

Про це повідомляє сам футболіст.

Четверо невідомих проникли до будинку футболіста у Манчестері.

"На жаль, сьогодні на мене напали четверо боягузів, які поранили мене і намагалися поранити мою сім'ю. Ось що відбувається, коли чиниш опір. Вони забрали всі мої прикраси і залишили моє обличчя в такому стані.

Я не знаю, як можна бути такими підлими. Найважливіше для мене - це моя сім'я. На щастя, з нею все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю. Міцний та сильний, як завжди", - написав Канселу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переграв Брентфорд.

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