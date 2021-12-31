Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу став жертвою пограбування.

Про це повідомляє сам футболіст.

Четверо невідомих проникли до будинку футболіста у Манчестері.

"На жаль, сьогодні на мене напали четверо боягузів, які поранили мене і намагалися поранити мою сім'ю. Ось що відбувається, коли чиниш опір. Вони забрали всі мої прикраси і залишили моє обличчя в такому стані.

Я не знаю, як можна бути такими підлими. Найважливіше для мене - це моя сім'я. На щастя, з нею все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю. Міцний та сильний, як завжди", - написав Канселу.