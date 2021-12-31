Джерело - Чемпіон.
У матчі 20-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед вдома обіграв Бернлі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 30 грудня
Манчестер Юнайтед - Бернлі 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 8 Мактоміней, 2:0 - 27 Мі (авт), 3:0 - 35 Роналду, 3:1 - 38 Леннон
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 20-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед вдома обіграв Бернлі.
Манчестер Юнайтед - Бернлі 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 8 Мактоміней, 2:0 - 27 Мі (авт), 3:0 - 35 Роналду, 3:1 - 38 Леннон