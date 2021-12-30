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Барселона може в січні продати Дембеле

Сьогодні 19:11 175 0
Дембеле взимку може змінити клуб
Барселона може в січні продати Дембеле
Фото - gettyimages
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Майбутнє вінгера Барселони Усмана Дембеле залишається невизначеним.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Француз та іспанський клуб не можуть домовитися про новий контракт. Барселона має намір продати Дембеле у січні, якщо про контракт так і не домовляться.

Повідомляється, що каталонці розглянуть будь-яку пропозицію, щоби заробити.

У поточній кампанії вінгер зіграв 8 матчів та відзначився 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Боруссії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Дембеле узгодив перехід у Ювентус.

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