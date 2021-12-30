Барселона може в січні продати Дембеле

Джерело - isport.ua.
Майбутнє вінгера Барселони Усмана Дембеле залишається невизначеним.
Про це повідомляє видання Diario Sport.
Француз та іспанський клуб не можуть домовитися про новий контракт. Барселона має намір продати Дембеле у січні, якщо про контракт так і не домовляться.
Повідомляється, що каталонці розглянуть будь-яку пропозицію, щоби заробити.
У поточній кампанії вінгер зіграв 8 матчів та відзначився 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Боруссії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Дембеле узгодив перехід у Ювентус.