Барселона може в січні продати Дембеле

Дембеле взимку може змінити клуб

Майбутнє вінгера Барселони Усмана Дембеле залишається невизначеним.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Француз та іспанський клуб не можуть домовитися про новий контракт. Барселона має намір продати Дембеле у січні, якщо про контракт так і не домовляться.

Повідомляється, що каталонці розглянуть будь-яку пропозицію, щоби заробити.

У поточній кампанії вінгер зіграв 8 матчів та відзначився 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Боруссії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Дембеле узгодив перехід у Ювентус.