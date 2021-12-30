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Агент Тотовицького назва деталі контракту з Колосом

Сьогодні 18:12 68 0
Олександр Карпов прокоментував перехід Андрія Тотовицького у Колос
Агент Тотовицького назва деталі контракту з Колосом
#Колос, #Тотовицький

Джерело - Чемпіон.

Експівзахисник Десни Андрій Тотовицький підписав трирічний контракт з Колосом.

Про це розповів агент гравця Олександр Карпов у Facebook.

"Лідер Десни Андрій Тотовицький переходить у Колос. Сьогодні півзахисник поставив підпис під 3-річним контрактом. Андрій яскраво провів два роки у Чернігові, допоміг команді вийти на новий рівень, пробитися до єврокубків.

Як гравець він завжди націлений на перемогу, забивав важливі та красиві м'ячі. Ми дякуємо Десні за довіру і з радістю приймаємо новий виклик. У Колоса — амбітний колектив та високі цілі. У Андрія — величезне бажання допомогти команді домогтися їх! Успіхів", - написав Карпов.

Раніше, Тотовицький став гравцем Колоса.

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