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Китай заборонив футболістам збірних наносити татуювання

Сьогодні 16:12 185 0
Гравців з татуюваннями не викликатимуть в юніорські збірні.
Китай заборонив футболістам збірних наносити татуювання
#Китай

Джерело - suspilne.media.

Китайська влада заборонила футболістам наносити татуювання та прагне, аби гравці видалили уже нанесені тату зі свого тіла або прикривали їх.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Головного управління спорту (GAS) в Китаї.

Така вимога влади аргументована тим, аби футболісти показували "хороший приклад" для суспільства. А підкріплена ця директива встановленням дисциплінарних вимог, які стосуватимуться гравців національної збірної Китаю.

Також у рамках збірних будуть проводитися "ідеологічні та політичні навчальні активності" для посилення патріотизму футболістів.

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