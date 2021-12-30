Китай заборонив футболістам збірних наносити татуювання

Гравців з татуюваннями не викликатимуть в юніорські збірні.

Китайська влада заборонила футболістам наносити татуювання та прагне, аби гравці видалили уже нанесені тату зі свого тіла або прикривали їх.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Головного управління спорту (GAS) в Китаї.

Така вимога влади аргументована тим, аби футболісти показували "хороший приклад" для суспільства. А підкріплена ця директива встановленням дисциплінарних вимог, які стосуватимуться гравців національної збірної Китаю.

Також у рамках збірних будуть проводитися "ідеологічні та політичні навчальні активності" для посилення патріотизму футболістів.