Китай заборонив футболістам збірних наносити татуювання

Джерело - suspilne.media.
Китайська влада заборонила футболістам наносити татуювання та прагне, аби гравці видалили уже нанесені тату зі свого тіла або прикривали їх.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Головного управління спорту (GAS) в Китаї.
Така вимога влади аргументована тим, аби футболісти показували "хороший приклад" для суспільства. А підкріплена ця директива встановленням дисциплінарних вимог, які стосуватимуться гравців національної збірної Китаю.
Також у рамках збірних будуть проводитися "ідеологічні та політичні навчальні активності" для посилення патріотизму футболістів.