Григорчук: У Чорноморця попереду багато роботи

У Чорноморця багато роботи перед поновленням сезону.

Про це розповів новий головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"Я дуже радий поверненню в дорогий для мене Чорноморець, до прекрасної Одеси та до улюблених, неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні.

А поки що хочу привітати всю велику родину Чорноморця з наступаючим новим роком, побажати міцного здоров'я та благополуччя. Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року у вболівальників команди було більше позитивних емоцій", — заявив Григорчук.