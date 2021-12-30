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Манчестер Сіті оновив рекорд АПЛ

Сьогодні 14:58 145 0
Черговий рекорд Манчестер Сіті
Манчестер Сіті оновив рекорд АПЛ
#Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

У рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на своєму полі поступився Манчестер Сіті.

Про це повідомляє City Xtra.

Актуально: Брентфорд - Манчестер Сіті 0:1. Огляд матчу

Для підопічних Гвардіоли це 36-та перемога у найвищому дивізіоні чемпіонату Англії у 2021 році,  "Місцяни" оновили рекорд турніру за цим показником.

Наразі Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача (Челсі) на вісім балів.

Раніше Ман Сіті побив рекорд Ліверпуля, встановлений у 1982 році.

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