Манчестер Сіті оновив рекорд АПЛ

Черговий рекорд Манчестер Сіті

У рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на своєму полі поступився Манчестер Сіті.

Про це повідомляє City Xtra.

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Для підопічних Гвардіоли це 36-та перемога у найвищому дивізіоні чемпіонату Англії у 2021 році, "Місцяни" оновили рекорд турніру за цим показником.

Наразі Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача (Челсі) на вісім балів.

Раніше Ман Сіті побив рекорд Ліверпуля, встановлений у 1982 році.