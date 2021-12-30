Металіст зробив пропозицію щодо трансферу Аллах'яра

1 січня іранський форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш, який грав за луганчан протягом півтора року на правах оренди, повернеться до клубу, якому належить його контракт – Фенербахче.

Про це повідомляє Spor.haber7.com.

Якісна гра Аллах'яра в Україні привернула до нього увагу деяких клубів. Зокрема, цікавився іранцем Шахтар, а Металіст навіть робив Фенербахче конкретну пропозицію щодо трансферу, але отримав відмову.

Найближчим часом, вірогідно, Сайядманеш продовжить кар'єру саме в стані стамбульців.

Нагадаємо, Зоря хоче продовжити оренду Аллах'яра на півроку.