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Металіст зробив пропозицію щодо трансферу Аллах'яра

Сьогодні 10:33 346 0
Металіст зробив пропозицію щодо трансферу Аллах'яра
#Металіст

Джерело - sport.ua.

1 січня іранський форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш, який грав за луганчан протягом півтора року на правах оренди, повернеться до клубу, якому належить його контракт – Фенербахче.

Про це повідомляє Spor.haber7.com.

Якісна гра Аллах'яра в Україні привернула до нього увагу деяких клубів. Зокрема, цікавився іранцем Шахтар, а Металіст навіть робив Фенербахче конкретну пропозицію щодо трансферу, але отримав відмову.

Найближчим часом, вірогідно, Сайядманеш продовжить кар'єру саме в стані стамбульців.

Нагадаємо, Зоря хоче продовжити оренду Аллах'яра на півроку.

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