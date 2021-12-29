Інтер побореться з Ювентусом за нападника Сассуоло Скамакку

За гравця просять близько 40 мільйонів євро

Джерело - Football Italia.

Інтер має намір боротися з Ювентусом за нападника Сассуоло Джанлуку Скамакку.

Про це повідомляє Football Italia.

Керівництво "б'янконери" хоче підписати 22-річного форварда вже цієї зими. За гравця просять близько 40 мільйонів євро.

Проте Інтер може випередити Юве, запропонувавши влітку, окрім грошей, когось зі своїх футболістів в обмін. Сассуоло також не хоче відпускати гравця взимку та схиляється до літнього трансферу.

Нагадаємо, Ювентус може підписати Марсьяля взимку.