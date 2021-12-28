Шевченко переносить коронавірус безсимптомно

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Дженоа Анрій Шевченко безсимптомно переносить коронавірус.
Про це він повідомив у своєму Інстаграм.
"На жаль, маю повідомити, що мій тест на ковід від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання проходить безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я", - заявив український тренер.
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"Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу", – написав Шевченко.