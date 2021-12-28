Шевченко переносить коронавірус безсимптомно

Українець фахівець розповів як переносить коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дженоа Анрій Шевченко безсимптомно переносить коронавірус.

Про це він повідомив у своєму Інстаграм.

"На жаль, маю повідомити, що мій тест на ковід від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання проходить безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я", - заявив український тренер.

Актуально: Шевченко здав позитивний тест на коронавірус