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Рикун: У мене не було агента. А навіщо він?

Сьогодні 19:33 310 0
Ексгравець розповів про те чи хотів він пограти в Європі
Рикун: У мене не було агента. А навіщо він?
#Рикун

Джерело - Чемпіон.

Якби українському футболісту сказали до 2014 року, що поїдеш до Бельгії чи Білорусі, то він би сміявся.

Про це заявив ексгравець Олександр Рикун.

"Все було добре тут, а так, щоб до Європи сильно... Це зараз виходить, що футболіст у 20 років лише два матчі зіграв - уже одразу команди європейські цікавляться. Рано в такий час ще. Коли я грав, то у нас у Європі лише Шевченко, Ребров грав, Воронін.

Після того, що трапилося у країні, футболісти почали грати у Бельгії, Польщі, Угорщині Білорусі. Якби все було нормально, як до 2014 року, то наші футболісти не їхали до Бельгії, Польщі, Угорщини. Їхали б як раніше: до Німеччини, Англії. Я думаю, що якби футболісту сказали до 2014 року, що поїдеш до Бельгії чи Білорусі, то він би сміявся. Ніхто не поїхав би.

У вас не було й агента? Не було, а навіщо? У футбол грав та й усе", - зазначив Рикун.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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