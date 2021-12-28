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Вест Гем Ярмоленка розгромив Вотфорд, Тоттенгем втратив очки в матчі з Саутгемптоном. Результати матчів 20 туру АПЛ

Сьогодні 18:58 323 0
Відбулися матчі АПЛ
Вест Гем Ярмоленка розгромив Вотфорд, Тоттенгем втратив очки в матчі з Саутгемптоном. Результати матчів 20 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, відбулися матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги.

Вест Гем Андрія Ярмоленка розгромив Вотфорд. Українець провів увесь матч на лаві для запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ

20 тур, 28 грудня

Вотфорд - Вест Гем 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Денніс, 1:1 - 27 Соучек, 1:2 - 29 Бенрахма, 1:3 - 58 Нобл, 1:4 - 90+2 Влашич

Крістал Пелес - Норвіч 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Едуар(П), 2:0 - 38 Матета, 3:0 - 42 Шлупп

Саутгемптон - Тоттенгем 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Ворд-Праус, 1:1 - 41 Кейн(П)

Сьогодні відбудеться ще один поєдинок в Прем'єр-лізі:

22:00. Лестер - Ліверпуль

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