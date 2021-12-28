Вест Гем Ярмоленка розгромив Вотфорд, Ліверпуль поступився Лестеру. Результати матчів 20 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 грудня, відбулися матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги.
Вест Гем Андрія Ярмоленка розгромив Вотфорд. Українець провів увесь матч на лаві для запасних.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 28 грудня
Вотфорд - Вест Гем 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 4 Денніс, 1:1 - 27 Соучек, 1:2 - 29 Бенрахма, 1:3 - 58 Нобл, 1:4 - 90+2 Влашич
Крістал Пелес - Норвіч 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 8 Едуар(П), 2:0 - 38 Матета, 3:0 - 42 Шлупп
Саутгемптон - Тоттенгем 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Ворд-Праус, 1:1 - 41 Кейн(П)
Лестер - Ліверпуль 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Лукман