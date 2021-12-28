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Аталанта може віддати Міранчука в оренду Вероні

Сьогодні 18:20 157 0
Бергамаски хочуть придбати хавбека Верони
Аталанта може віддати Міранчука в оренду Вероні
#Аталанта, #Верона, #Дженоа, #Міранчук

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Півзахисник Олексій Міранчук може перейти з Аталанти до Верони на правах оренди.

Про це повідомляє TMW.

Бергамаски ведуть переговори щодо хавбека Верони Антоніна Барака, в якому бачать заміну Йосипу Ілічичу. Угоду можуть оформити зараз, але якщо це відбудеться, гравець приєднається до Аталанти тільки влітку.

В рамках цієї угоди Верона може взяти Міранчука в оренду з правом викупу. Таке право клуб отримає вже взимку.

Раніше повідомлялося, що Дженоа лідирує у боротьбі за Міранчука.

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