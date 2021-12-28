Джерело - TuttoMercatoWeb.
Півзахисник Олексій Міранчук може перейти з Аталанти до Верони на правах оренди.
Про це повідомляє TMW.
Бергамаски ведуть переговори щодо хавбека Верони Антоніна Барака, в якому бачать заміну Йосипу Ілічичу. Угоду можуть оформити зараз, але якщо це відбудеться, гравець приєднається до Аталанти тільки влітку.
В рамках цієї угоди Верона може взяти Міранчука в оренду з правом викупу. Таке право клуб отримає вже взимку.
Раніше повідомлялося, що Дженоа лідирує у боротьбі за Міранчука.