Ужгород після завершення першого кола втратив одразу 10 футболістів.

Про це розповів головний тренер команди Богдан Блавацький.

"Після завершення літньо-осінньої частини сезону команду покинули ряд футболістів: Вадим Ющишин, Василь Беца, Олександр Аксьонов, Андрій Вискребенцев, Віктор Ряшко, Василь Пиняшко, Вадим Ференцик, Микола Гайдучик, Віктор Хомченко, Павло Тищук.

З чим це пов’язано? За останні три місяці були якісь позитивні зрушення, як каже наш президент, ми були десять метрів під водою, а зараз — три метри. І деякі гравці, які нас покинули, показали себе з непоганої сторони, отримавши від інших команд кращі пропозиції, насамперед фінансові", - відзначив Блавацький.