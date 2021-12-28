Джерело - fcuzhhorod.com.
Ужгород після завершення першого кола втратив одразу 10 футболістів.
Про це розповів головний тренер команди Богдан Блавацький.
"Після завершення літньо-осінньої частини сезону команду покинули ряд футболістів: Вадим Ющишин, Василь Беца, Олександр Аксьонов, Андрій Вискребенцев, Віктор Ряшко, Василь Пиняшко, Вадим Ференцик, Микола Гайдучик, Віктор Хомченко, Павло Тищук.
З чим це пов’язано? За останні три місяці були якісь позитивні зрушення, як каже наш президент, ми були десять метрів під водою, а зараз — три метри. І деякі гравці, які нас покинули, показали себе з непоганої сторони, отримавши від інших команд кращі пропозиції, насамперед фінансові", - відзначив Блавацький.
Нагадаємо, на зимову паузу Ужгород пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи в активі 16 очок.
Раніше, Ужгород здолав Волинь у 19 турі Першої ліги.