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Ужгород покинуло 10 футболістів

Сьогодні 14:26 204 0
Команда втратила 10 футболістів
Ужгород покинуло 10 футболістів
#Ужгород

Джерело - fcuzhhorod.com.

Ужгород після завершення першого кола втратив одразу 10 футболістів.

Про це розповів головний тренер команди Богдан Блавацький.

"Після завершення літньо-осінньої частини сезону команду покинули ряд футболістів: Вадим Ющишин, Василь Беца, Олександр Аксьонов, Андрій Вискребенцев, Віктор Ряшко, Василь Пиняшко, Вадим Ференцик, Микола Гайдучик, Віктор Хомченко, Павло Тищук.

З чим це пов’язано? За останні три місяці були якісь позитивні зрушення, як каже наш президент, ми були десять метрів під водою, а зараз — три метри. І деякі гравці, які нас покинули, показали себе з непоганої сторони, отримавши від інших команд кращі пропозиції, насамперед фінансові", - відзначив Блавацький.

Нагадаємо, на зимову паузу Ужгород пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи в активі 16 очок.

Раніше, Ужгород здолав Волинь у 19 турі Першої ліги.

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