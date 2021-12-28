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Металіст підпише аргентинського хавбека

Сьогодні 10:44 181 0
Металіст готує черговий трансфер
Металіст підпише аргентинського хавбека
#Металіст

Джерело - football.uа.

Металіст найближчим часом посилиться опорним півзахисником аргентинського Велеса Сарсфілд Херонімо Поблете.

Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

Харківський клуб підпише контракт із 28-річним хавбеком на три з половиною роки.

Портал Transfermarkt оцінює Поблете у 600 тисяч євро. З великою часткою ймовірності, Поблете дістанеться Металісту безплатно, оскільки його контракт із Велесом закінчується 31 грудня.

Футболіст вже має досвід виступів у Європі. З 2017 до 2020 року він належав французькому Мецу. Також він має досвід виступів за Колон, Сан-Лоренцо та Ла-Серену.

У поточному сезоні на рахунку гравця 30 матчів за Велес.

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