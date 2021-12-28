Металіст підпише аргентинського хавбека

Металіст готує черговий трансфер

Металіст найближчим часом посилиться опорним півзахисником аргентинського Велеса Сарсфілд Херонімо Поблете.

Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

Харківський клуб підпише контракт із 28-річним хавбеком на три з половиною роки.

Портал Transfermarkt оцінює Поблете у 600 тисяч євро. З великою часткою ймовірності, Поблете дістанеться Металісту безплатно, оскільки його контракт із Велесом закінчується 31 грудня.

Футболіст вже має досвід виступів у Європі. З 2017 до 2020 року він належав французькому Мецу. Також він має досвід виступів за Колон, Сан-Лоренцо та Ла-Серену.

У поточному сезоні на рахунку гравця 30 матчів за Велес.

Нагадаємо, Тайсон повернеться у Металіст.